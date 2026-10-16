$!Detienen en Mazatlán a un hombre en fraccionamiento de la Marina y le aseguran vehículos, arma larga, cartuchos y droga

MÉXICO._ Un hombre fue detenido por fuerzas federales en el Fraccionamiento Residencial Mangle Marina y Golf, de Mazatlán, tras el cumplimiento de una orden de cateo. A través de un comunicado, la Marina informó que como resultado de la diligencia ministerial, se logró el aseguramiento de ocho vehículos, numerario en moneda nacional, divisas extranjeras, una bolsa con aproximadamente 300 gramos de hierba verde con características a la mariguana, seis dispositivos de comunicación móvil, diversos dispositivos de almacenamiento digital.







No se informó la identidad del detenido ni la fecha de arresto y decomiso. Durante el cumplimiento de la orden de cateo en el Fraccionamiento Residencial Mangle Marina y Golf, elementos navales establecieron un dispositivo de seguridad perimetral.









Aseguran dos inmuebles en El Carrizal, en Culiacán En un segundo despliegue operativo en el poblado El Carrizal, se brindó cobertura de seguridad durante la inspección de dos inmuebles, donde las autoridades competentes aseguraron un arma de fuego larga, una bolsa con cartuchos, dos cajas con cartuchos de diversos calibres, tres bolsas que contenían una sustancia granulada con características similares a la metanfetamina, tres dispositivos de comunicación móvil, documentación personal y dispositivos de almacenamiento de datos. A la persona detenida le fueron leídos sus derechos y, junto con lo asegurado, fue puesta a disposición de las autoridades competentes para determinar su situación jurídica.



