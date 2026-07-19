$!Detienen en Mazatlán a uno de los 10 más buscados del estado de Michigan, Estados Unidos

MAZATLÁN.- Una de las 10 personas más buscadas en el estado de Michigan, Estados Unidos, fue detenido en Mazatlán.

A través de un comunicado, la Secretaría de Marina, a través de la Armada de México por conducto de la Cuarta Región Naval, informa que en días pasados, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana (SSPC) y el Instituto Nacional de Migración (INM), se llevó a cabo la detención de una persona de nacionalidad extranjera en Mazatlán.

Esta acción fue resultado de las labores de coordinación interinstitucional, investigación e inteligencia desarrolladas por las dependencias participantes, mediante las cuales se recopiló, analizó e intercambió información que permitió la localización y posterior detención de una persona de nacionalidad estadounidense, quien contaba con una orden de aprehensión vigente emitida por una corte del estado de Michigan, Estados Unidos.