$!Detienen en Mazatlán a uno de los 10 más buscados del estado de Michigan, Estados Unidos

MAZATLÁN.- Una de las 10 personas más buscadas en el estado de Michigan, Estados Unidos, fue detenido en Mazatlán.
A través de un comunicado, la Secretaría de Marina, a través de la Armada de México por conducto de la Cuarta Región Naval, informa que en días pasados, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana (SSPC) y el Instituto Nacional de Migración (INM), se llevó a cabo la detención de una persona de nacionalidad extranjera en Mazatlán.
Esta acción fue resultado de las labores de coordinación interinstitucional, investigación e inteligencia desarrolladas por las dependencias participantes, mediante las cuales se recopiló, analizó e intercambió información que permitió la localización y posterior detención de una persona de nacionalidad estadounidense, quien contaba con una orden de aprehensión vigente emitida por una corte del estado de Michigan, Estados Unidos.
La persona detenida fue identificada como Janeiro “N”, quien figura en la lista de los 10 más buscados de dicho estado por su probable responsabilidad en el delito de posesión de sustancias controladas.
Fue puesto a disposición de las autoridades competentes para los trámites legales correspondientes y su posterior traslado al Aeropuerto Internacional de Mazatlán, desde donde sería conducido para ser presentado ante las autoridades judiciales de los Estados Unidos, a fin de que se determine su situación jurídica.
Con estas acciones, la Secretaría de Marina, a través de la Armada de México, refrenda su compromiso de fortalecer la coordinación interinstitucional, para combatir la impunidad, fortalecer el Estado de derecho y contribuir a la seguridad y bienestar de la población.