Detienen en Mazatlán a ‘Wicho’, presunto operador financiero de ‘Los Rugrats’

José Luis “N”, “Wicho”, considerado operador financiero y logístico de la organización delictiva “Los Rugrats”, fue capturado en la sindicatura de Villa Unión, en Mazatlán, dio a conocer la Secretaría de la Defensa Nacional.

A través de un comunicado, informó que la detención en flagrancia delictiva derivó de trabajos de Inteligencia Militar Central y fue llevada a cabo por la Fuerza Especial de Reacción Inmediata de la Guardia Nacional y personal del Ejército Mexicano, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa.

De acuerdo a la institución, “Wicho” trabajaba bajo las órdenes directas de Carlos Alberto “N”, presunto líder de “Los Rugrats”, con presencia en los estados de Sinaloa y Durango, afín a la facción “Mayo Zambada” del Cártel del Pacífico (Cártel de Sinaloa).

Además, es requerido por el Distrito Central de California, Estados Unidos, por el delito de posesión de cocaína en ese país, con intención de distribución.

Al detenido se le aseguró armamento, droga, numerario y un vehículo, los cuales fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República, con sede en Mazatlán, para continuar con las investigaciones, diligencias periciales correspondientes y determinar su situación jurídica.