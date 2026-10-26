$!Detienen en Mexicali a ‘Isra’, presunto operador de ‘Los Rusos’ del Cártel de Sinaloa

BAJA CALIFORNIA. _ Autoridades federales y estatales detuvieron en Mexicali, Baja California, a Israel Leonel “N”, alias “Isra”, de 42 años, identificado como operador regional del grupo delictivo “Los Rusos”, vinculado al Cártel de Sinaloa, informó el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México.
La detención se realizó como resultado de labores de inteligencia e investigación en las que participaron elementos de la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Guardia Nacional (GN), con información del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y en coordinación con autoridades estatales.
De acuerdo con el Gabinete de Seguridad, el detenido mantenía presencia delictiva en el Valle de Mexicali y San Luis Río Colorado, Sonora, y era considerado un objetivo prioritario por su presunta participación en hechos de violencia contra autoridades.
“En Mexicali, Baja California, como resultado de trabajos de inteligencia e investigación, elementos de @SSPCMexico, en coordinación con @SEMAR_mx, @GN_MEXICO_, el Centro Nacional de Inteligencia y autoridades estatales, detuvieron a Israel Leonel “N”, alias “Isra”, identificado como operador regional del grupo delictivo “Los Rusos”, vinculado al Cártel de Sinaloa, con presencia en el Valle de Mexicali y San Luis Río Colorado, Sonora”, señala el Gabinete de Seguridad.
Las autoridades informaron que Israel Leonel “N” cuenta con una orden de aprehensión por el delito de privación ilegal de la libertad. Además, lo relacionan con un ataque armado contra un mando de inteligencia de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana, ocurrido en 2024.
También señalaron que estaría vinculado con el tráfico de drogas y el secuestro de un intérprete musical, ocurrido en agosto de 2026 en San Luis Río Colorado, Sonora.
Según la relatoría oficial, las investigaciones permitieron establecer líneas de seguimiento sobre las actividades del presunto operador, así como obtener información sobre su ubicación y movilidad.
Con esos datos, las autoridades desplegaron un operativo coordinado sobre el bulevar Adolfo López Mateos, en Mexicali, donde localizaron y detuvieron al hombre.
Tras su captura, los agentes le informaron sus derechos y lo pusieron a disposición del Ministerio Público correspondiente, que continuará con las investigaciones y determinará su situación jurídica.