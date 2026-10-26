$!Detienen en Mexicali a ‘Isra’, presunto operador de ‘Los Rusos’ del Cártel de Sinaloa

BAJA CALIFORNIA. _ Autoridades federales y estatales detuvieron en Mexicali, Baja California, a Israel Leonel “N”, alias “Isra”, de 42 años, identificado como operador regional del grupo delictivo “Los Rusos”, vinculado al Cártel de Sinaloa, informó el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México. La detención se realizó como resultado de labores de inteligencia e investigación en las que participaron elementos de la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Guardia Nacional (GN), con información del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y en coordinación con autoridades estatales.

De acuerdo con el Gabinete de Seguridad, el detenido mantenía presencia delictiva en el Valle de Mexicali y San Luis Río Colorado, Sonora, y era considerado un objetivo prioritario por su presunta participación en hechos de violencia contra autoridades. “En Mexicali, Baja California, como resultado de trabajos de inteligencia e investigación, elementos de @SSPCMexico, en coordinación con @SEMAR_mx, @GN_MEXICO_, el Centro Nacional de Inteligencia y autoridades estatales, detuvieron a Israel Leonel “N”, alias “Isra”, identificado como operador regional del grupo delictivo “Los Rusos”, vinculado al Cártel de Sinaloa, con presencia en el Valle de Mexicali y San Luis Río Colorado, Sonora”, señala el Gabinete de Seguridad.