$!Detienen en Mexicali a presunto integrante de Los Rusos; lo relacionan con homicidios y extorsiones

MEXICALI._ En Mexicali, Baja California, fuerzas federales y autoridades estatales detuvieron a Víctor Alfonso “N”, de 26 años, señalado por las autoridades como integrante de “Los Rusos”, grupo vinculado al Cártel de Sinaloa y al que se atribuye actividad generadora de violencia en la región.
Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, informó que el detenido cuenta con una orden de aprehensión por homicidio calificado con ventaja y es relacionado, de acuerdo con las investigaciones, con homicidios, extorsiones, distribución de droga, sicariato y amenazas contra integrantes de instituciones de seguridad.
La detención fue resultado de trabajos de investigación e inteligencia realizados por el Centro Nacional de Inteligencia, en coordinación con elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina y Guardia Nacional, así como de la Fiscalía General del Estado de Baja California y la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana.
De acuerdo con la información oficial, mediante labores de investigación las autoridades identificaron la zona de movilidad del sujeto, por lo que implementaron un operativo coordinado en Mexicali.
Durante el despliegue, los agentes ubicaron a una persona que coincidía con las características del objetivo de investigación y, tras corroborar su identidad, procedieron a detenerla.
Las indagatorias también relacionan a Víctor Alfonso “N” con actividades de distribución de narcóticos, homicidios, amenazas e intimidación contra integrantes de instituciones de seguridad.
Tras su captura, se le informaron sus derechos de ley y fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica.