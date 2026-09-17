$!Detienen en Mexicali a presunto integrante de Los Rusos; lo relacionan con homicidios y extorsiones

MEXICALI._ En Mexicali, Baja California, fuerzas federales y autoridades estatales detuvieron a Víctor Alfonso “N”, de 26 años, señalado por las autoridades como integrante de “Los Rusos”, grupo vinculado al Cártel de Sinaloa y al que se atribuye actividad generadora de violencia en la región.

Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, informó que el detenido cuenta con una orden de aprehensión por homicidio calificado con ventaja y es relacionado, de acuerdo con las investigaciones, con homicidios, extorsiones, distribución de droga, sicariato y amenazas contra integrantes de instituciones de seguridad.

La detención fue resultado de trabajos de investigación e inteligencia realizados por el Centro Nacional de Inteligencia, en coordinación con elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina y Guardia Nacional, así como de la Fiscalía General del Estado de Baja California y la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana.