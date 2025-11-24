Detienen en Michoacán a presunto reclutador de grupo criminal ligado a homicidio de Carlos Manzo

Jaciel Antonio “N” fue detenido, el 23 de noviembre de 2025, en Uruapan, Michoacán, acusado de reclutar a dos de los participantes en el homicidio de Carlos Alberto Manzo Rodríguez, presidente municipal de Uruapan. El operativo se realizó en el marco del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, informó Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Las labores de inteligencia revelaron que Jaciel Antonio “N” fungía como reclutador para células delictivas, y su método consistía en buscar y captar a personas vulnerables dentro de centros de rehabilitación para integrarlas a las actividades ilícitas del grupo criminal. En el operativo participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), Secretaría de Marina (SEMAR), Fiscalía General de la República (FGR), Guardia Nacional (GN) y SSPC, en coordinación con la Fiscalía General del Estado de Michoacán y la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán.

El 22 de noviembre del mismo mes y año, la Fiscalía General del Estado de Michoacán detuvo a siete escoltas de Manzo Rodríguez por su probable participación en el delito de homicidio agravado, en comisión por omisión. Los arrestados fueron sacados de la Casa de Cultura, antigua sede del ayuntamiento y junto a la plaza central donde ocurrió el asesinato, en medio de un fuerte despliegue de seguridad formado por efectivos del Ejército, la Guardia Nacional y agentes estatales. Según el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, un octavo escolta se encuentra prófugo.

El día 19 del mismo mes y año, autoridades federales y estatales detuvieron en Morelia, Michoacán, a Jorge Armando “N”, alias “El Licenciado”, identificado como uno de los autores intelectuales del homicidio de Manzo Rodríguez. García Harfuch señaló que el detenido lidera una célula delictiva vinculada con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), activo en Michoacán. Junto a Jorge Armando “N”, se reportó el aseguramiento de un arma de fuego corta, un cargador, una identificación, múltiples dosis de droga, dos equipos telefónicos, un teléfono celular y un vehículo.

El análisis de llamadas telefónicas, mensajes de texto y videos permitió identificar a los miembros del grupo que participaron en el homicidio. El 10 de noviembre de 2025 fueron localizados sin vida los cuerpos de Ramiro “N”, coordinador en campo y reclutador de los ejecutores, y Fernando Josué “N”, colaborador del grupo, sobre la carretera Uruapan-Paracho, presuntamente ejecutados para frenar la investigación. Sus equipos telefónicos fueron recuperados el día 11 del mismo mes y año.

Manzo Rodríguez fue asesinado el 1 de noviembre de 2025 alrededor de las 20:10 horas, en la Plaza Morelos de Uruapan, durante el Festival de las Velas con motivo del Día de Muertos. El presidente municipal recibió seis impactos de bala disparados por Víctor Manuel Ubaldo Vidales, un adolescente de 17 años originario de Paracho, quien fue abatido por los escoltas del alcalde en el lugar. Manzo Rodríguez fue trasladado con vida al Hospital Fray Juan de San Miguel, donde perdió la vida aproximadamente a las 20:50 horas.

García Harfuch informó que el arma utilizada en el asesinato, una pistola calibre 9 milímetros, está vinculada a otros hechos violentos ocurridos el 16 y el 23 de octubre de 2025, donde tres personas perdieron la vida. La reconstrucción del ataque reveló que “El Licenciado” daba instrucciones precisas a la célula criminal a través de un grupo de mensajería, ordenando que debían disparar contra el alcalde “sin importar que esté acompañado”.