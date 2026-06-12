Detienen en Navolato a hombre armado con ametralladora y arsenal de 6 mil cartuchos

NAVOLATO. _ Un hombre fue detenido en el municipio de Navolato por elementos de fuerzas federales cuando se encontraba en posesión de una ametralladora, aproximadamente seis mil cartuchos útiles y varios cargadores, informaron autoridades mediante un comunicado conjunto.

De acuerdo con la información oficial, la detención fue realizada por personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR) y el Ejército Mexicano, como parte de acciones coordinadas de seguridad en la entidad.

Las autoridades señalaron que el detenido presuntamente forma parte de una facción de un grupo delictivo; sin embargo, no se dieron a conocer mayores detalles sobre la identidad del individuo ni las circunstancias que derivaron en su localización y captura.

Durante el operativo también fue asegurado el armamento que presuntamente portaba el civil al momento de su detención.

Tanto el hombre como el arsenal decomisado fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal, autoridad que continuará con las investigaciones correspondientes para determinar su situación jurídica.