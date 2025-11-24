Detienen en Navolato a hombre requerido por EU

Un hombre fue detenido en Navolato durante un operativo integrado por elementos de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano, la Fiscalía General de la República (FGR) y la Policía Estatal, quienes cumplimentaron una orden de aprehensión con fines de extradición solicitada por autoridades de Estados Unidos.

Durante la intervención, los agentes aseguraron un arma larga, un cargador, 30 cartuchos y un vehículo que quedaron a disposición de la autoridad federal.