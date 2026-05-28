Detienen en Navolato a presunto responsable de homicidio; víctima fue localizada afuera de un hospital

NAVOLATO. _ Un hombre identificado como Jesús Manuel “N”, de 39 años de edad, fue detenido por elementos de la Unidad Especializada en Aprehensiones (UNESA), tras cumplimentarse una orden de aprehensión en su contra por su presunta responsabilidad en un homicidio doloso ocurrido en el municipio de Navolato durante 2025.

De acuerdo con información de la Fiscalía General del Estado (FGE), los hechos se registraron el 16 de junio de 2025, luego de que autoridades recibieran el reporte sobre la localización de un hombre sin vida en las afueras de un hospital ubicado en Navolato.

Las investigaciones establecen que la víctima presentaba visibles signos de violencia al momento de ser encontrada.

La orden de aprehensión fue ejecutada en el municipio de Navolato por elementos de UNESA Zona Centro, en coordinación con la Inspección General de Investigación de Homicidios Dolosos.

Tras su captura, Jesús Manuel “N” fue puesto a disposición del Juzgado de Primera Instancia de Control y de Enjuiciamiento Penal de la Región Centro, autoridad que determinará su situación jurídica conforme avance el proceso penal.