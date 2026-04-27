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Delincuencia

Detienen en Nayarit a ‘El Jardinero’; ofrecían por el Dls. 5 millones

El Secretario de Seguridad Omar García Harfuch informó que el operativo fue llevado a cabo por la Secretaría de Marina
Noroeste Redacción
Noroeste Redacción |
27/04/2026 13:27
27/04/2026 13:27

El Gobierno federal informó de la captura en Nayarit de Audias Flores Silva, “El Jardinero”, quien era requerido por Estados Unidos y en México tenía orden de aprehensión.

En un comunicado difundido por el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, destacó que fue una una operación planeada, desarrollada y ejecutada por la Secretaría de Marina, a través de sus Fuerzas Especiales.

“Cuenta con orden de aprehensión en México y también es requerido por autoridades de Estados Unidos, con fines de extradición”, destacó.

Por su captura, el Gobierno estadounidense ofrecía una recompensa de 5 millones de dólares.

García Harfuch indicó que se continuará informando.

“Nuestro reconocimiento a las mujeres y hombres de

@SEMAR_mx por su valentía, disciplina y compromiso en esta operación”, destacó.

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