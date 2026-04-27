Detienen en Nayarit a ‘El Jardinero’; ofrecían por el Dls. 5 millones

El Gobierno federal informó de la captura en Nayarit de Audias Flores Silva, “El Jardinero”, quien era requerido por Estados Unidos y en México tenía orden de aprehensión.
En un comunicado difundido por el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, destacó que fue una una operación planeada, desarrollada y ejecutada por la Secretaría de Marina, a través de sus Fuerzas Especiales.
“Cuenta con orden de aprehensión en México y también es requerido por autoridades de Estados Unidos, con fines de extradición”, destacó.
Por su captura, el Gobierno estadounidense ofrecía una recompensa de 5 millones de dólares.
García Harfuch indicó que se continuará informando.
“Nuestro reconocimiento a las mujeres y hombres de
@SEMAR_mx por su valentía, disciplina y compromiso en esta operación”, destacó.