Detienen en Nayarit a ‘El Jardinero’; ofrecían por el Dls. 5 millones

El Gobierno federal informó de la captura en Nayarit de Audias Flores Silva, “El Jardinero”, quien era requerido por Estados Unidos y en México tenía orden de aprehensión.

En un comunicado difundido por el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, destacó que fue una una operación planeada, desarrollada y ejecutada por la Secretaría de Marina, a través de sus Fuerzas Especiales.