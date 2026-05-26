Detienen en Nogales a sobrino de ‘El Chapo’ Guzmán

CIUDAD DE MÉXICO. _ Autoridades federales detuvieron en el municipio de Nogales a Isaí “N”, identificado como sobrino de Joaquín “El Chapo” Guzmán y señalado como presunto coordinador logístico de un grupo delictivo. El detenido cuenta con una orden de aprehensión con fines de extradición por los delitos de delincuencia organizada y contra la salud.
La captura fue informada por el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien detalló que el operativo derivó de trabajos de inteligencia militar realizados por la Secretaría de la Defensa Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la República, la Agencia de Investigación Criminal, la Guardia Nacional y otras instituciones del Gabinete de Seguridad.
De acuerdo con el comunicado oficial, mediante labores de investigación y vigilancia estratégica, las autoridades ubicaron un inmueble en la colonia Casa Blanca, en Nogales, donde presuntamente se resguardaba el objetivo prioritario.
Con los datos de prueba obtenidos, un Juez de Control autorizó una orden de cateo para intervenir el domicilio. Posteriormente, elementos federales desplegaron un operativo en el inmueble, donde cumplimentaron el mandamiento judicial y lograron la detención de Isaí “N”.
Durante la acción, las autoridades aseguraron dos armas largas y cartuchos útiles, los cuales quedaron a disposición del Ministerio Público Federal junto con el detenido, quien será puesto a disposición de las autoridades correspondientes para continuar con el proceso legal y de extradición.