Detienen en Nogales a sobrino de ‘El Chapo’ Guzmán

CIUDAD DE MÉXICO. _ Autoridades federales detuvieron en el municipio de Nogales a Isaí “N”, identificado como sobrino de Joaquín “El Chapo” Guzmán y señalado como presunto coordinador logístico de un grupo delictivo. El detenido cuenta con una orden de aprehensión con fines de extradición por los delitos de delincuencia organizada y contra la salud.

La captura fue informada por el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien detalló que el operativo derivó de trabajos de inteligencia militar realizados por la Secretaría de la Defensa Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la República, la Agencia de Investigación Criminal, la Guardia Nacional y otras instituciones del Gabinete de Seguridad.

De acuerdo con el comunicado oficial, mediante labores de investigación y vigilancia estratégica, las autoridades ubicaron un inmueble en la colonia Casa Blanca, en Nogales, donde presuntamente se resguardaba el objetivo prioritario.