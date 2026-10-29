$!Detienen en Ojinaga a ‘El señor de la A’, líder de ‘La Línea’ del ‘Nuevo Cártel de Juárez’

Personal de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano detuvieron el 28 de octubre en Ojinaga, Chihuahua, a Sergio “N”, “El señor de la A”, identificado como jefe de plaza del “Nuevo Cártel de Juárez” y con orden de extradición a Estados Unidos por narcotráfico. “El señor de la A” es señalado como jefe de plaza en Rosales de la organización delictiva “La Línea”, afín al “Nuevo Cártel de Juárez”.

Se le vincula con actividades de trasiego de droga y tráfico de personas de México a Estados Unidos.





La detención de Sergio “N” se logró tras un intercambio de información con el gobierno de Estados Unidos y trabajos de inteligencia militar central de la Secretaría de la Defensa Nacional, se informó.

“Sergio ‘N’, ‘El señor de la A’, es considerado jefe de plaza en el municipio de Rosales, Chihuahua, de la organización delictiva ‘La línea’ afín al ‘Nuevo Cártel de Juárez’, y responsable del trasiego de droga y tráfico de personas de México a los Estados Unidos, cuenta con una orden de detención provisional con fines de extradición a los Estados Unidos por delitos de narcotráfico”, detallaron en un comunicado. El presunto delincuente operaba bajo las órdenes directas de su hijo, Sergio Pedro “N”, “Checo”, quien es el jefe regional de “La Línea” dentro de la estructura del “Nuevo Cártel de Juárez”.





Tras su detención en flagrancia delictiva, Sergio “N” fue trasladado en un avión de la Fuerza Aérea Mexicana y fue presentado ante un Juez federal de control en Ciudad de México, con el fin de determinar su situación jurídica.

La persona que fue detenida junto con Sergio “N” en Ojinaga, fue puesta a disposición de la Fiscalía General de la República en Chihuahua. Las autoridades continuarán con las investigaciones y acciones periciales pertinentes para determinar su situación jurídica.