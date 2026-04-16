Detienen en Phoenix a implicado en homicidio en Pueblos Unidos, Culiacán

CULIACÁN. _ Personal de la Unidad Especializada en Aprehensiones (UNESA) de la Fiscalía General del Estado cumplimentó una orden de arresto contra Tomás Joel “N”, de 27 años, por su probable responsabilidad en un hecho de homicidio doloso ocurrido en la sindicatura de Pueblos Unidos, Culiacán.

De acuerdo con la investigación, el suceso que se le atribuye ocurrió el 24 de octubre de 2022. En esa fecha, tras un reporte al sistema C4, se localizó a una persona sin vida a causa de heridas producidas por proyectiles de arma de fuego.

El imputado fue ubicado en la ciudad de Phoenix, Arizona, mediante trabajos de inteligencia y colaboración interinstitucional. Tras su localización, se procedió a su traslado a territorio nacional para quedar a disposición de los elementos de la UNESA Zona Centro.

Este procedimiento se realizó bajo el marco de convenios de colaboración con Interpol, el Servicio de Seguridad Diplomática del Consulado General de los Estados Unidos en Hermosillo y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Tomás Joel “N” fue entregado al Juzgado de Primera Instancia de Control y de Enjuiciamiento Penal de la Región Centro, autoridad que se encargará de resolver su situación jurídica conforme a derecho.