$!Detienen en Rosario a dos civiles armados con presunta droga y una motocicleta robada

Dos civiles fueron detenidos en el municipio de Rosario por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, a través del Grupo de Operaciones Especiales de Sinaloa, con apoyo del Grupo Interinstitucional, durante un operativo en el que también fueron aseguradas armas, cartuchos, presunta metanfetamina y dos motocicletas.

De acuerdo con la información oficial, los agentes realizaban recorridos de seguridad en Rosario cuando observaron a dos motociclistas que adoptaron una actitud evasiva ante la presencia de los elementos.

Ante esta situación, los agentes les dieron seguimiento hasta alcanzarlos y realizar una revisión, durante la cual localizaron dos pistolas calibre 9 milímetros, cuatro cargadores y 60 cartuchos útiles del mismo calibre.