$!Detienen en Rosario a dos civiles armados con presunta droga y una motocicleta robada

Dos civiles fueron detenidos en el municipio de Rosario por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, a través del Grupo de Operaciones Especiales de Sinaloa, con apoyo del Grupo Interinstitucional, durante un operativo en el que también fueron aseguradas armas, cartuchos, presunta metanfetamina y dos motocicletas.
De acuerdo con la información oficial, los agentes realizaban recorridos de seguridad en Rosario cuando observaron a dos motociclistas que adoptaron una actitud evasiva ante la presencia de los elementos.
Ante esta situación, los agentes les dieron seguimiento hasta alcanzarlos y realizar una revisión, durante la cual localizaron dos pistolas calibre 9 milímetros, cuatro cargadores y 60 cartuchos útiles del mismo calibre.
Además, fueron asegurados 500 envoltorios con presunta metanfetamina, con un peso aproximado de 120 gramos.
En el operativo también se aseguró una motocicleta KTM que contaba con reporte de robo y otra de la marca Italika, la cual no tenía reporte de robo.
Los dos civiles detenidos y los indicios asegurados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República, autoridad que llevará a cabo las investigaciones correspondientes.