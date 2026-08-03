Detienen en Sinaloa a “El Tito”, acusado del feminicidio de la estudiante Beany Lozano

CIUDAD DE MÉXICO. _ José Manuel “N”, alias “El Tito”, quien era buscado por autoridades de Chiapas por el presunto delito de feminicidio, fue detenido en el municipio de Guasave, Sinaloa, durante un operativo encabezado por fuerzas federales, informó este lunes el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch. El funcionario señaló que la captura fue resultado de trabajos de inteligencia e investigación realizados de manera coordinada por elementos de la SSPC, de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Fiscalía General de la República (FGR) y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

De acuerdo con la información oficial, las investigaciones permitieron identificar un inmueble donde presuntamente se ocultaba el imputado, quien contaba con una orden de aprehensión emitida por autoridades del estado de Chiapas. Tras realizar labores de vigilancia fija y móvil, los agentes reunieron datos de prueba que fueron presentados ante un Juez de Control, quien autorizó una orden de cateo para intervenir el domicilio. Con el mandato judicial, las fuerzas federales desplegaron un operativo en el municipio de Guasave, donde ejecutaron el cateo y lograron la detención de José Manuel “N”, alias “El Tito”, sin que se reportaran incidentes durante la acción.

El detenido fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica y continuará con las investigaciones. En tanto, el inmueble quedó asegurado y bajo resguardo de las autoridades.

José Manuel “N” es señalado por las autoridades de Chiapas como presunto responsable del feminicidio de Beany Lozano, estudiante de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), quien fue atacada a balazos el pasado mes de abril en el municipio de Tuxtla Chico.