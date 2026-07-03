Detienen en Sinaloa a hombre buscado por homicidio en Sonora

Agentes de la Unidad Especializada en Aprehensiones, de la Fiscalía General de Sinaloa, detuvieron a Sergio Luis “N”, de 40 años de edad, quien era perseguido por autoridades sonorenses por el delito de homicidio.

Los hechos por los cuales era buscado ocurrieron en Cananea, Sonora, en donde presuntamente tuvo una discusión con la víctima y la agredió, aunque la autoridad no dio a conocer el arma empleada.

Por dicho crimen, el Juzgado de Primera Instancia Mixto del Distrito Judicial de Cananea giró una orden de aprehensión en su contra por el delito de homicidio doloso calificado con premeditación y alevosía.

Una vez detenido, Sergio Luis “N” será trasladado al estado de Sonora, donde será puesto a disposición del órgano jurisdiccional que lo requiere para continuar con el proceso penal correspondiente.