Detienen en Sinaloa a hombre localizado en Phoenix; lo acusan de homicidio cometido en 2021

CULIACÁN. _ La Unidad Especializada en Aprehensiones (UNESA) cumplimentó una orden de aprehensión contra Adrián “N”, de 29 años, señalado como probable responsable del delito de homicidio calificado cometido con premeditación y ventaja.

De acuerdo con información de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, el 21 de julio de 2021 fue localizado el cuerpo sin vida de una persona en el Tapo del Río, en el municipio de Sinaloa.

Adrián “N” fue localizado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, y posteriormente trasladado a territorio mexicano, donde elementos de la UNESA cumplimentaron la orden de aprehensión en su contra.

La Fiscalía indicó que la acción fue posible mediante el convenio de colaboración con INTERPOL, el Servicio de Seguridad Diplomática del Consulado General de los Estados Unidos en Hermosillo y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Tras su detención, Adrián “N” quedó a disposición del Juzgado de Primera Instancia de Control y de Enjuiciamiento Penal de la Región Centro Norte, autoridad que determinará su situación jurídica.