Detienen en Sonora a hombre investigado por intento de homicidio en Ahome

Autoridades detuvieron en Agua Prieta, Estado de Sonora, a un hombre investigado por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa por un presunto intento de homicidio perpetrado en Ahome.

A través de la Unidad Especializada en Aprehensiones, la Fiscalía de Sinaloa formalizó el arresto de Herik “N”, para ponerlo a disposición de un Juez.

Las autoridades sinaloenses investigan al hombre de 43 años por el delito de homicidio en grado de tentativa, cometido con premeditación y ventaja.

Según las indagatorias, el 25 de diciembre de 2024, en un ejido de Los Mochis, municipio de Ahome, Herik arribó a bordo de un vehículo y presuntamente disparó contra la víctima dentro de un domicilio, provocándole lesiones.

El detenido fue trasladado e internado en el Centro Penitenciario Goros II, en el municipio de Ahome, quedando a disposición del Juzgado de Primera Instancia de Control y de Enjuiciamiento Penal de la Región Norte.