Detienen en Sonora a presunto feminicida de adulta mayor de Guasave

GUASAVE._ Tras casi tres meses de evasión de la justicia, Rosario Felipe “N”, de 34 años, fue detenido en Sonora por agentes ministeriales tras ser señalado como el presunto autor material del feminicidio agravado de una adulta mayor, tras un asalto en Guasave.

La captura fue concretada por elementos de la Unidad Especializada en Aprehensiones en coordinación con agentes de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado, quienes le siguieron el rastro fuera de la entidad hasta lograr su localización.

De acuerdo con la carpeta de investigación, los hechos ocurrieron el pasado 27 de julio en una residencia ubicada sobre la calle Constitución.

El sospechoso, presuntamente originario de la comunidad de Gabriel Leyva Solano, ingresó al inmueble con intenciones de perpetrar un robo; sin embargo, al ser descubierto, atacó con un arma blanca a Cecilia “N”, de 75 años.

La víctima fue hallada con heridas de gravedad por una empleada del hogar, quien de inmediato alertó a las corporaciones de auxilio.

Pese a ser atendida en un hospital local y posteriormente enviada de emergencia a un hospital especializado en Culiacán, la mujer falleció el 31 de agosto a consecuencia de la severidad de las lesiones infligidas.

El trabajo de inteligencia de la FGE, respaldado por la revisión de grabaciones de videovigilancia de domicilios contiguos al lugar del crimen, permitió documentar la ruta de escape e identificar al probable agresor.

Una vez arrestado en Sonora, Rosario Felipe “N” fue trasladado vía terrestre a Sinaloa para quedar recluido a disposición del Juez de Control y Enjuiciamiento Penal en el Centro de Justicia Penal Acusatorio de la Zona Centro Norte, con sede en Angostura, donde enfrentará la audiencia inicial para definir su situación jurídica.