Seguridad
Cobro de piso

Detienen en Tabasco a cuatro presuntos extorsionadores y aseguran armas y drogas

Cuatro personas fueron detenidas en el municipio de Centro, Tabasco, por presunta extorsión y cobro de piso. Se les aseguraron armas, drogas y chalecos tácticos durante operativo federal
Noroeste Redacción
Noroeste Redacción |
28/10/2025 11:28
28/10/2025 11:28

CIUDAD DE MÉXICO. _ Autoridades federales detuvieron a cuatro personas presuntamente vinculadas con una célula delictiva dedicada al cobro de piso y extorsión en el municipio de Centro, Tabasco, informó el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México. Durante la acción se aseguraron armas de fuego y dosis de droga.

De acuerdo con los reportes, los agentes realizaron recorridos de vigilancia cuando detectaron a los cuatro individuos con conducta sospechosa. Al aproximarse, se percataron de que portaban armas largas, lo que motivó una revisión más detallada.

A los detenidos se les aseguraron cuatro armas largas, cuatro cargadores, 40 cartuchos útiles, dos bombas molotov, 200 dosis de marihuana, 50 de cristal y cuatro chalecos tácticos. Según investigaciones, estas personas estarían involucradas en extorsión y cobro de piso en la región.

Los detenidos fueron informados de sus derechos y puestos a disposición del Ministerio Público, quien definirá su situación legal. La acción forma parte de la Estrategia Nacional para combatir la extorsión y fortalecer la seguridad en Tabasco, con la participación de la Defensa, Marina, Guardia Nacional, SSPC y FGR, en coordinación con autoridades estatales.

