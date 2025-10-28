$!Detienen en Tabasco a cuatro presuntos extorsionadores y aseguran armas y drogas

CIUDAD DE MÉXICO. _ Autoridades federales detuvieron a cuatro personas presuntamente vinculadas con una célula delictiva dedicada al cobro de piso y extorsión en el municipio de Centro, Tabasco, informó el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México. Durante la acción se aseguraron armas de fuego y dosis de droga.

De acuerdo con los reportes, los agentes realizaron recorridos de vigilancia cuando detectaron a los cuatro individuos con conducta sospechosa. Al aproximarse, se percataron de que portaban armas largas, lo que motivó una revisión más detallada.

A los detenidos se les aseguraron cuatro armas largas, cuatro cargadores, 40 cartuchos útiles, dos bombas molotov, 200 dosis de marihuana, 50 de cristal y cuatro chalecos tácticos. Según investigaciones, estas personas estarían involucradas en extorsión y cobro de piso en la región.