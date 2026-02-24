Detienen en Tepuche a hombre con explosivos y arma larga tras reportes de detonaciones

CULIACÁN. _ Un hombre fue detenido la mañana de este martes en la sindicatura de Tepuche, al norte de la capital sinaloense, en posesión de cuatro artefactos explosivos improvisados, un arma larga y una motocicleta, informó el secretario de Seguridad Pública del Estado, Óscar Rentería Schazarino.

El funcionario detalló que la captura se realizó este 24 de febrero como parte de los recorridos y acciones operativas desplegadas en la zona, luego de reportes de explosiones en la periferia de Culiacán.

“Hoy tuvimos un detenido allá por el área de Tepuche, llevaba cuatro artefactos explosivos y va el equipo de búsqueda a destruirlos. Un detenido, una moto, un arma larga y cuatro artefactos”, señaló.

De acuerdo con lo informado, tras el aseguramiento se solicitó la intervención de personal especializado para el manejo y destrucción de los artefactos explosivos, con el fin de evitar riesgos a la población.

Rentería Schazarino indicó que al lugar se trasladó personal de fuerzas federales para reforzar el operativo, tanto en labores de búsqueda como en el tratamiento de los dispositivos asegurados.

En relación con los reportes de detonaciones registrados en la periferia de la ciudad, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado señaló que no se descarta que el detenido pudiera estar vinculado con estos hechos; sin embargo, puntualizó que será mediante las investigaciones correspondientes como se determine su posible relación.

Añadió que el grupo interinstitucional ha localizado en distintos puntos artefactos explosivos de fabricación artesanal, los cuales, una vez asegurados, son desactivados por personal especializado para prevenir incidentes.

La situación en la zona de Tepuche fue atendida por autoridades de los tres órdenes de gobierno, quienes mantienen presencia operativa en el sector.