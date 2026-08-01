$!Detienen en Texas a Isaac Andrey, presunto defraudador buscado en Sinaloa

CULIACÁN._ La Fiscalía General del Estado de Sinaloa, a través de la Unidad Especializada en Aprehensiones, cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Isaac Andrey “N”, de 36 años, por su probable responsabilidad en el delito de fraude específico.

A través de un comunicado, la FGE informó que de acuerdo con las investigaciones realizadas por la Agencia del Ministerio Público y agentes de la Policía de Investigación especializados en delitos patrimoniales, el presunto responsable, en conjunto con otros sujetos, habría engañado a un gran número de personas haciéndoles creer que, a través de una plataforma de inversión, obtendrían rendimientos superiores a los ofrecidos por las instituciones bancarias, sin contar con autorización para ello.