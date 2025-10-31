Detienen en Tijuana a presunto líder ligado a “Los Beltrán Leyva”

CIUDAD DE MÉXICO. _ Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) detuvieron en Tijuana, Baja California, a Saúl “N”, alias “SS”, identificado como presunto líder de una célula vinculada al grupo delictivo de “Los Beltrán Leyva” y señalado por su presunta participación en el trasiego de drogas hacia Estados Unidos.

En la misma acción fue capturado Horacio “N”, identificado como jefe de escoltas del grupo, durante un operativo derivado de labores de inteligencia, en el que también se aseguraron armas, droga, equipos de comunicación y un inmueble.

De acuerdo con un comunicado del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, la operación fue resultado de un trabajo conjunto entre la Sedena, la Secretaría de Marina (Semar), la Fiscalía General de la República (FGR), la Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Las autoridades ubicaron el domicilio donde se ocultaba el presunto líder criminal y, tras reforzar la vigilancia en la zona, llevaron a cabo su detención. Durante la intervención se decomisaron armas de fuego, dosis de droga, teléfonos celulares y la propiedad utilizada como refugio.

Saúl “N” es señalado por las autoridades federales como uno de los operadores que coordinaban el trasiego de estupefacientes hacia territorio estadounidense.

Los detenidos fueron informados de sus derechos y puestos a disposición del Ministerio Público Federal, que continuará con las investigaciones para determinar su situación jurídica.