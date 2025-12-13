Seguridad
|
Proceso

Detienen en Tijuana a presunto responsable de intento de feminicidio en Guamúchil en 2023

A través de la Unidad Especializada en Aprehensiones, la autoridad sinaloense ejecutó orden de aprehensión por un intento de feminicidio
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
13/12/2025 12:44
13/12/2025 12:44

La Fiscalía General del Estado ejecutó una orden de aprehensión contra Víctor “N”, de 41 años de edad, como presunto responsable de feminicidio en grado de tentativa en Guamúchil, Salvador Alvarado, en 2023.

El hombre fue detenido en Tijuana, Baja California, en coordinación con autoridades de aquella entidad federativa.

A través de la Unidad Especializada en Aprehensiones (UNESA), la FGE cumplimentó una orden de arresto, por hechos del 3 de noviembre del 2023, cuando el señalado presuntamente obligó a la víctima a descender de un automóvil y la agredió con una arma punzocortante.

Un vecino intervino y logró detener la agresión, y posteriormente Víctor “N” huyó del lugar.

Víctor “N” fue puesto a disposición del Juzgado de Primera Instancia de Control y de Enjuiciamiento Penal de la Región Centro Norte, y posteriormente internado en el centro penitenciario del municipio de Angostura.

#Feminicidio
#Detenido
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube