Detienen en Tijuana a presunto responsable de intento de feminicidio en Guamúchil en 2023

La Fiscalía General del Estado ejecutó una orden de aprehensión contra Víctor “N”, de 41 años de edad, como presunto responsable de feminicidio en grado de tentativa en Guamúchil, Salvador Alvarado, en 2023.

El hombre fue detenido en Tijuana, Baja California, en coordinación con autoridades de aquella entidad federativa.

A través de la Unidad Especializada en Aprehensiones (UNESA), la FGE cumplimentó una orden de arresto, por hechos del 3 de noviembre del 2023, cuando el señalado presuntamente obligó a la víctima a descender de un automóvil y la agredió con una arma punzocortante.

Un vecino intervino y logró detener la agresión, y posteriormente Víctor “N” huyó del lugar.

Víctor “N” fue puesto a disposición del Juzgado de Primera Instancia de Control y de Enjuiciamiento Penal de la Región Centro Norte, y posteriormente internado en el centro penitenciario del municipio de Angostura.