$!Detienen en Tlaxcala a presunto líder de célula delictiva en operativo federal

CIUDAD DE MÉXICO. _ Isaac “N”, señalado como líder de una célula delictiva con presencia en Tlaxcala, fue detenido por su presunta responsabilidad en delitos contra la salud y violaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. De acuerdo con autoridades federales, es identificado como uno de los principales operadores de una organización criminal con influencia en la región y jefe de un grupo con origen en Nayarit, donde presuntamente coordinaba actividades ilícitas como privaciones de la libertad, extorsiones, cobro de piso, homicidios y comercio ilegal de hidrocarburo.

La captura, informaron, derivó de trabajos de inteligencia enfocados en debilitar estructuras dedicadas al tráfico de drogas sintéticas. El operativo fue realizado por elementos de la Secretaría de Marina, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y Fiscalía General de la República, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional. Según el comunicado, durante labores de investigación de campo en la localidad de San Miguel Contla, los efectivos ubicaron a un hombre a bordo de un vehículo sin placas. Tras marcarle el alto y efectuar una revisión preventiva, le aseguraron diversas dosis de narcótico y un artefacto explosivo tipo granada de fragmentación.

El detenido fue informado de sus derechos y, junto con lo asegurado, quedó a disposición del agente del Ministerio Público federal, quien determinará su situación jurídica.