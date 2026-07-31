Detienen hombre armado en la colonia Libertad de Culiacán; llevaba AK-47, ametralladora y droga

CULIACÁN. _ Un hombre fue detenido por elementos del Grupo de Operaciones Especiales (GOES) de la Policía Estatal Preventiva cuando presuntamente se encontraba en posesión de dos armas largas, más de 500 cartuchos, equipo táctico y dosis de presunto fentanilo y metanfetamina, durante un operativo realizado en la colonia Libertad, al sur de Culiacán.

De acuerdo con el reporte de la autoridad, los agentes realizaban recorridos de prevención y vigilancia en dicho sector cuando observaron a un civil que descendió de un vehículo Volkswagen tipo sedán portando un arma de fuego.

Al percatarse de la presencia policial, el individuo presuntamente intentó ingresar de manera apresurada a un inmueble para evadir a los elementos; sin embargo, fue alcanzado y detenido por los integrantes del GOES, quienes confirmaron que portaba un arma.

Durante la revisión del vehículo Volkswagen Passat en el que se trasladaba, los policías localizaron un fusil AK-47 calibre 7.62x39 milímetros, una ametralladora calibre 5.56x45 milímetros, cinco cargadores para arma larga, así como 150 cartuchos calibre 7.62x39 y 400 cartuchos calibre 5.56x45 milímetros.

Además, fueron asegurados un chaleco táctico con placas balísticas, 100 pastillas de presunto fentanilo con un peso aproximado de 12 gramos, 200 dosis de presunta metanfetamina con un peso estimado de 54 gramos y cuatro teléfonos celulares.

El detenido, junto con las armas, municiones, drogas y demás objetos asegurados, fue puesto a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General de la República, autoridad que determinará su situación jurídica y continuará con las investigaciones correspondientes.