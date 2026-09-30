Detienen sujeto armado tras violento atraco a tienda de conveniencia en la colonia Romanillo en Los Mochis

AHOME. _ Un hombre fue puesto a disposición de las autoridades tras ser señalado como el presunto responsable de un robo con violencia en un comercio ubicado en el sector suroriente de la ciudad de Los Mochis.

El detenido fue identificado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Ahome como Jesús Adolfo “N”, vecino de la colonia Morelos.

De acuerdo con la información oficial, elementos preventivos realizaban rondines de seguridad cuando fueron alertados por el C-4 sobre la activación de una alarma de robo en un súper ubicado en la intersección del bulevar Macario Gaxiola y la calle Pirules, en el sector Raúl Romanillo.

Al arribar al sitio, los oficiales observaron a un individuo que abandonaba el local a toda prisa a bordo de una bicicleta, seguido de cerca por una empleada que pedía auxilio y lo acusaba directamente de haberlas asaltado. Tras una rápida movilización, los agentes lograron darle alcance y bloquear su paso metros más adelante.

Durante la revisión preventiva, al sospechoso se le incautó un arma blanca fajada en la cintura. Además, se le encontró el botín sustraído: dinero en efectivo de distintas denominaciones, una tableta electrónica, chocolates y siete cajetillas de cigarros.

Según la narrativa de las afectadas, el sujeto ingresó al establecimiento fingiendo ser un cliente habitual. Repentinamente, sacó el cuchillo para intimidarlas, saltó el área de cajas y se apoderó del dinero y los artículos. Para agilizar su escape, tomó la bicicleta propiedad de una de las trabajadoras del lugar.

Cumpliendo con los protocolos de ley y bajo el principio de presunción de inocencia, a Jesús Adolfo “N” se le leyeron sus derechos constitucionales. Posteriormente, fue trasladado y turnado ante la Unidad del Ministerio Público Especializada en Delitos de Robo a Comercio, perteneciente a la Vicefiscalía Regional Zona Norte, donde se determinará su situación jurídica en las próximas horas.