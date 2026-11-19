ROSARIO. _ Elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano detuvieron a tres presuntos integrantes del Cártel del Pacífico, facción Los Chapos, durante un operativo en el que también localizaron e inhabilitaron un campamento de la delincuencia organizada en la comunidad de Cacalotán, en el municipio de El Rosario.

De acuerdo con un comunicado de prensa de las Comandancias de la III Región Militar y de la Novena Zona Militar, el operativo se realizó el 18 de noviembre, durante patrullajes de vigilancia y reconocimientos terrestres en esa localidad del sur de Sinaloa.

En coordinación con el Grupo Especial de Seguridad Pública del Estado, los elementos militares y federales localizaron el campamento, donde detuvieron a tres personas que presuntamente integraban una célula delictiva de Los Chapos. Una de ellas es de nacionalidad colombiana.

“Las Comandancias de la III Región Militar y de la 9/a. Zona Militar informan que, en cumplimiento a la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, el 18 de noviembre del presente año, integrantes de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano en coordinación con el Grupo Especial de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, durante patrullajes de vigilancia y reconocimientos terrestres en el poblado de Cacalotan, municipio El Rosario, Sin., localizaron e inhabilitaron un campamento de la delincuencia organizada donde se logró la detención de una célula delictiva del “Cártel del Pacífico”, facción “Chapos”, integrada por tres personas, una de ellas, es de nacionalidad colombiana”, señalan las autoridades federales.

Durante la intervención, las autoridades aseguraron dos armas largas, 12 cargadores, 300 cartuchos, cuatro granadas calibre 40 milímetros, un lanzagranadas, tres artefactos explosivos improvisados y equipo táctico diverso.

Los detenidos y el material asegurado fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República, con sede en Culiacán, para las investigaciones correspondientes y la determinación de su situación jurídica.

En el mismo comunicado, las autoridades militares informaron que, durante la actual administración federal, el Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional han detenido a 58 mil 971 personas y asegurado 29 mil 165 armas de fuego, 127 mil 187 cargadores, 5 millones 183 mil 383 cartuchos y mil 298 granadas, como parte de las acciones de seguridad pública.