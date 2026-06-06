$!Detienen y sancionan a 4 culiacanenses tras subir camioneta al malecón de Mazatlán

MAZATLÁN._ Por estacionar su camioneta arriba del malecón de Mazatlán, cuatro personas originarias de Culiacán fueron detenidas este sábado en una zona aledaña, tras viralizarse el caso en redes sociales y evidenciar la falta de vigilancia policíaca en la Avenida del Mar.
A través de un comunicado, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal informó que la coordinación entre sus elementos y la Policía de Investigación del Estado permitió ubicar y detener a los ocupantes de una camioneta que fue subida a la ciclovía y estacionada en pleno malecón este sábado 6 de junio.
A pesar de que durante varios minutos la unidad permaneció arriba del malecón, obstruyendo el paso, el arresto de las cuatro personas no fue en el lugar de los hechos, sino que se dio tras ser evidenciando el caso en redes sociales.
Durante recorridos de vigilancia, los agentes localizaron la camioneta de color verde sobre la avenida Cruz Lizárraga, en la colonia Palos Prietos.
De acuerdo al comunicado de la SSPM, al aplicar los protocolos policiales correspondientes, los efectivos se acercaron a los ocupantes para informarles el motivo de su intervención y la falta administrativa presuntamente cometida.
Tras realizar las inspecciones preventivas, en las que no se localizó ningún objeto constitutivo de delito, los agentes notificaron a los involucrados que serían detenidos por causar actos de molestia en la vía pública, de acuerdo con los reglamentos cívicos vigentes.
Las cuatro personas aseguradas, dos hombres y dos mujeres, todas originarias de Culiacán, fueron puestas a disposición del juez cívico, quien será la autoridad encargada de determinar la sanción correspondiente y deslindar responsabilidades.