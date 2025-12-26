$!Detonan explosivos en la zona urbana de Escuinapa

CULIACÁN._ Durante el mediodía de este 26 de diciembre se registraron detonaciones de explosivos en la zona urbana de Escuinapa.

Los hechos, según los reportes, se presentaron en la zona donde se encuentra el Almacén Municipal, por la Avenida Morelos, cerca de la carretera que conduce a Teacapán.

En ese lugar, se encontraban alrededor de 15 personas laborando, quienes huyeron del lugar tras la primera detonación.

Además, a un costado también se incendió un restaurante de palapa producto de las detonaciones.