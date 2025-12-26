$!Detonan explosivos en la zona urbana de Escuinapa

CULIACÁN._ Durante el mediodía de este 26 de diciembre se registraron detonaciones de explosivos en la zona urbana de Escuinapa.
Los hechos, según los reportes, se presentaron en la zona donde se encuentra el Almacén Municipal, por la Avenida Morelos, cerca de la carretera que conduce a Teacapán.
En ese lugar, se encontraban alrededor de 15 personas laborando, quienes huyeron del lugar tras la primera detonación.
Además, a un costado también se incendió un restaurante de palapa producto de las detonaciones.
La primera detonación se dio alrededor de las 12:30 horas, el estruendo cimbró toda la zona, incluida la unidad administrativa, y momentos más tarde se registró la otra.
El ataque a las instalaciones municipales sería el segundo en lo que va de este año, pues anteriormente, también arrojaron explosivos sobre las instalaciones de Seguridad Pública
Este hecho se suma a los que se han registrado desde la semana pasada, donde los enfrentamientos armados entre grupos de la delincuencia organizada se han presentado ya en el casco urbano de esa ciudad ubicada al sur de Sinaloa.
En un momento más información...