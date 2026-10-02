Dictan formal prisión a Florentino “N” por homicidio del hermano de Héctor Melesio Cuén en Culiacán

CULIACÁN. _ La Fiscalía General del Estado de Sinaloa informó que un juez dictó auto de formal prisión contra Florentino “N”, de 44 años, señalado como presunto responsable del homicidio de Jesús Alfredo Cuén Ojeda, hermano del político y ex rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), Héctor Melesio Cuén Ojeda.

De acuerdo con la resolución judicial, Florentino “N” es señalado por su probable responsabilidad en el delito de homicidio calificado con premeditación, ventaja y retribución dada, cometido el 2 de julio de 2012 en Culiacán.

Los hechos ocurrieron sobre el bulevar Niños Héroes, entre las calles Sepúlveda y Vicente Guerrero, donde Jesús Alfredo fue atacado a balazos cuando se disponía a abordar una camioneta sobre el Malecón. Durante la agresión, el piloto de la unidad también resultó herido.

La FGE informó que fue el pasado 24 de septiembre cuando se dio a conocer la detención de Florentino “N”, quien fue puesto a disposición de la autoridad judicial para continuar con el proceso correspondiente.