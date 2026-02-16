Dictan prisión preventiva a dos hombres detenidos con armas y radios en Culiacán

CULIACÁN. _ Por su presunta participación en delitos federales, dos hombres detenidos en la sindicatura de Quilá fueron vinculados a proceso y permanecerán en prisión preventiva, informó la Fiscalía General de la República (FGR).

A través de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), la autoridad federal obtuvo la medida contra Israel “N” y Alexis “N”, señalados por la portación de armas de fuego y posesión de cartuchos, ambos de uso exclusivo de las fuerzas armadas.

La detención fue realizada por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Secretaría de Marina durante patrullajes en un camino del poblado de Quilá. En la intervención, los agentes aseguraron un fusil, una pistola, cartuchos, seis radios de comunicación y un vehículo.

El Juez de la causa impuso como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa, la cual deberán cumplir en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 8, ubicado en Guasave. Asimismo, se otorgó un plazo de un mes para el cierre de la investigación complementaria.

De acuerdo con el debido proceso, los imputados se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad mediante una sentencia emitida por el órgano jurisdiccional.