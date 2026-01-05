$!Dictan prisión preventiva a “El Señor de la Silla” por delitos contra la salud y armamento exclusivo

CIUDAD DE MÉXICO. _ Por su probable responsabilidad en delitos contra la salud y posesión de armamento de uso exclusivo de las fuerzas armadas, un Juez federal dictó prisión preventiva oficiosa en contra de Pedro Inzunza Noriega, identificado con los alias de “Sagitario” o “El Señor de la Silla”, y tres acompañantes.

De acuerdo con información de la Fiscalía General de la República (FGR), los imputados, identificados también como Miguel “N”, Gaudencio “N” y Juan “N”, fueron capturados en esta ciudad tras un operativo de registro realizado por el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México.

Durante la diligencia, coordinada entre la Secretaría de Marina y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, se aseguraron diversas armas de fuego, cartuchos, cargadores y sustancias prohibidas con aparentes fines de comercio.