$!Dictan prisión preventiva a “El Señor de la Silla” por delitos contra la salud y armamento exclusivo

CIUDAD DE MÉXICO. _ Por su probable responsabilidad en delitos contra la salud y posesión de armamento de uso exclusivo de las fuerzas armadas, un Juez federal dictó prisión preventiva oficiosa en contra de Pedro Inzunza Noriega, identificado con los alias de “Sagitario” o “El Señor de la Silla”, y tres acompañantes.
De acuerdo con información de la Fiscalía General de la República (FGR), los imputados, identificados también como Miguel “N”, Gaudencio “N” y Juan “N”, fueron capturados en esta ciudad tras un operativo de registro realizado por el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México.
Durante la diligencia, coordinada entre la Secretaría de Marina y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, se aseguraron diversas armas de fuego, cartuchos, cargadores y sustancias prohibidas con aparentes fines de comercio.
En la audiencia inicial, el Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) logró que se calificara de legal la detención. A petición de la defensa, se concedió la duplicidad del término constitucional para definir su situación jurídica; sin embargo, el juzgador determinó que los cuatro señalados permanezcan recluidos en el Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) No. 1, conocido como Altiplano, en el Estado de México.
Cabe destacar que, conforme a los principios de justicia, a los involucrados se les presume inocentes mientras no se dicte una sentencia condenatoria por parte de la autoridad judicial.
Fue el pasado 31 de diciembre de 2025 cuando se implementó un amplio operativo federal en la colonia Guadalupe, encabezado por elementos de la Secretaría de Marina y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que mantuvo sitiado el sector y derivó en la detención de cuatro hombres, así como en el aseguramiento de un inmueble, paquetes con droga, dos armas largas, 12 cargadores, cartuchos útiles, dos vehículos y varios teléfonos celulares.