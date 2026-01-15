Dictan prisión preventiva a presunto fratricida en Bagojo Colectivo, Ahome

Tras los hechos violentos registrados la noche del pasado 6 de enero, la autoridad judicial determinó iniciar un proceso penal en contra de Ramón “N”, señalado como el presunto responsable de asesinar a su propio hermano en un domicilio de la localidad de Bagojo Colectivo, municipio de Ahome.

De acuerdo con las investigaciones, el imputado habría sostenido una discusión con su familiar que escaló hasta la agresión física. Durante el altercado, Ramón “N” presuntamente utilizó un objeto punzocortante para herir a su hermano, causándole lesiones que finalmente le provocaron el fallecimiento.