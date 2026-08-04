Dictan prisión preventiva a tres imputados por homicidio de interno en centro de rehabilitación de Los Mochis

AHOME. _ La Fiscalía General del Estado de Sinaloa informó que este martes se realizó la audiencia inicial en contra de Donato “N”, Manuel “N” e Iván “N”, señalados por su probable responsabilidad en el delito de homicidio calificado cometido con ventaja y producido por asfixia.
Durante la diligencia, el Juez de Control impuso a los tres imputados la medida cautelar de prisión preventiva, mientras continúa el proceso penal en su contra.
La defensa de los acusados solicitó la duplicidad del término constitucional para que se resuelva su situación jurídica, petición que fue concedida por la autoridad judicial, por lo que la continuación de la audiencia fue programada para el próximo viernes, cuando se definirá si son vinculados a proceso.
De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, los hechos ocurrieron el 28 de julio de 2026 al interior de un centro de rehabilitación ubicado en el fraccionamiento Ampliación San Fernando, en la ciudad de Los Mochis.
Según la carpeta de investigación, los tres imputados habrían participado en actos de sometimiento contra un interno, quien posteriormente fue localizado sin vida. La Fiscalía mantiene abierta la investigación para el esclarecimiento de los hechos.