Dictan prisión preventiva a tres imputados por homicidio de interno en centro de rehabilitación de Los Mochis

AHOME. _ La Fiscalía General del Estado de Sinaloa informó que este martes se realizó la audiencia inicial en contra de Donato “N”, Manuel “N” e Iván “N”, señalados por su probable responsabilidad en el delito de homicidio calificado cometido con ventaja y producido por asfixia.

Durante la diligencia, el Juez de Control impuso a los tres imputados la medida cautelar de prisión preventiva, mientras continúa el proceso penal en su contra.

La defensa de los acusados solicitó la duplicidad del término constitucional para que se resuelva su situación jurídica, petición que fue concedida por la autoridad judicial, por lo que la continuación de la audiencia fue programada para el próximo viernes, cuando se definirá si son vinculados a proceso.