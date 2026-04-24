Dictan sentencia a hombre detenido con armas de uso exclusivo del Ejército en Culiacán

CULIACÁN. _ La Fiscalía General de la República (FGR), obtuvo una sentencia condenatoria de cuatro años, cinco meses y 10 días de prisión contra Jesús “N”, por el delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

De acuerdo con el proceso judicial, el ahora sentenciado fue detenido por elementos de la Policía Estatal Preventiva mientras realizaban labores de vigilancia en la colonia Stase, en la capital del estado.

Al momento de su detención, las autoridades aseguraron dos pistolas, 18 cartuchos, dos cargadores y un vehículo que contaba con reporte de robo, objetos que fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal.

La Fiscalía Especializada de Control Regional en Sinaloa aportó las pruebas necesarias ante el Juez para acreditar la responsabilidad del detenido mediante un procedimiento abreviado.

Además de la pena privativa de la libertad, el sentenciado deberá cubrir una multa equivalente a 73 Unidades de Medida y Actualización.