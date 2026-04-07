Dictan sentencia superior a 200 años por secuestro y homicidio de empresario en Sinaloa

CULIACÁN. _ La Fiscalía General del Estado de Sinaloa, por medio de la Unidad Especializada Antisecuestros, obtuvo una sentencia condenatoria contra Edgar “N” y Alan Osvaldo “N”, hallados culpables del delito de privación ilegal de la libertad agravada y calificada en perjuicio de un empresario del municipio de Juan José Ríos.

De acuerdo con la investigación, los hechos se registraron el 28 de octubre de 2020, fecha en que la víctima fue despojada de su libertad. Posteriormente, los familiares recibieron llamadas telefónicas en las que se les exigía un pago de 750 mil pesos para permitir su liberación.

Pese a las exigencias económicas, el 10 de noviembre de 2020 la víctima fue localizada sin vida en el municipio de Guasave. Ante el hallazgo, la Unidad Especializada Antisecuestros inició las indagatorias que permitieron identificar y detener a los responsables de este crimen.

Tras el proceso penal, el juez dictó las penas correspondientes. Edgar “N” recibió una condena de 86 años de prisión y una multa superior al millón 146 mil pesos, mientras que para Alan Osvaldo “N” la pena fue de 92 años de cárcel y una multa de un millón 251 mil 72 pesos.

Al sumar la condena de un tercer implicado sentenciado previamente en la misma causa, las penas totales por este caso alcanzan los 231 años y 4 meses de prisión, informó la autoridad ministerial.