$!Difieren audiencia de presunto feminicida de adulta mayor en Navolato; seguirá preso hasta el 18 de abril

La audiencia inicial en contra de Yovani “N”, señalado como probable responsable del feminicidio agravado de una adulta mayor en Navolato, fue diferida y continuará el próximo 18 de abril, informó la Fiscalía General del Estado de Sinaloa.

De acuerdo con la autoridad ministerial, durante la diligencia judicial el imputado se acogió al término constitucional de 144 horas para que se resuelva su situación jurídica, luego de que el Ministerio Público formulara imputación por los delitos de feminicidio agravado y robo en lugar habitado cometido de noche.

Ante la solicitud de la defensa, el Juez de Control concedió la ampliación del plazo y fijó la continuación de la audiencia inicial para el 18 de abril de 2026 a las 09:00 horas.

Como medida cautelar, el juzgador determinó que Yovani “N” permanezca en prisión preventiva oficiosa, por lo que continuará internado en el Centro Penitenciario de Aguaruto, en Culiacán.