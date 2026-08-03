$!Difieren audiencia de presuntos asesinos de interno en anexo de Los Mochis por cambio de abogado

LOS MOCHIS._ Por petición de su nueva defensa legal, el Juez de Control difirió para este martes la audiencia inicial en contra de tres trabajadores de un centro de rehabilitación ubicando en esta ciudad, quienes son señalados por la Fiscalía General del Estado (FGE) como los presuntos responsables de privar de la vida a uno de los internos mediante asfixia mecánica.

Se trata de Manuel Alberto “U”, de 23 años, Donato Francisco “A”, de 25 años e Iván “E”, de 33 años, quienes enfrentan cargos por el delito de homicidio calificado cometido con ventaja.

La diligencia judicial, enmarcada en la causa penal 591/2026, estaba originalmente pactada para las 13:00 horas de este lunes 3 de agosto en el Centro de Justicia Penal Acusatoria y Oral de Goros II, en Ahome. Sin embargo, al iniciar el acto procesal, el abogado particular recién contratado por los familiares de los imputados solicitó una prórroga para imponerse del caso, ya que los acusados contaban previamente con defensores de oficio.

Ante esta solicitud, el Juez de Primera Instancia de Control y de Enjuiciamiento Penal de la Región Norte, Luis Nicanor Barajas Peregrina, autorizó el aplazamiento para garantizar el derecho a una defensa adecuada.

Quedando la nueva fecha de audiencia para el día martes 4 de agosto, a las 10:00 horas.

Los hechos que derivaron en la captura de los tres trabajadores ocurrieron la mañana del pasado miércoles 29 de julio, cuando Efraín “Z”, de 41 años y originario de San Blas, El Fuerte, fue hallado sin vida al interior del anexo “Vuelvo a Vivir”, situado en el fraccionamiento Ampliación San Fernando.

En los primeros reportes trascendió que el deceso podría haberse originado por golpes derivados de una caída accidental. No obstante, las investigaciones periciales y la necropsia de ley practicadas por la FGE dieron un giro al caso: la causa real de la muerte fue asfixia mecánica.