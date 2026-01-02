$!Difunden imágenes de lo asegurado tras la detención de “El Sagitario” en Culiacán

Autoridades federales difundieron imágenes del material asegurado durante la detención de Pedro Inzunza “N”, identificado con los alias “El Sagitario” y/o “El Señor de la Silla”, realizada el miércoles 31 de diciembre de 2025 en un domicilio de la colonia Guadalupe, en Culiacán.

En las imágenes difundidas por el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, a través de la SSPC, se observa a los detenidos junto a una aeronave de la Marina, utilizada para trasladarlos a la Ciudad de México, donde quedaron a disposición de la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada.