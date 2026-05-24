Difunden prendas halladas junto a cuerpos en fosas clandestinas en Mocorito

El colectivo de búsqueda Sabuesos Guerreras dio a conocer las prendas y objetos localizados junto a dos cuerpos encontrados en fosas clandestinas ubicadas entre Pericos y Recoveco, en Mocorito, con el fin de ayudar a familiares en su posible identificación.

El hallazgo fue reportado durante los trabajos de rastreo encabezados por el colectivo desde el pasado martes 19 de mayo, el cual mantiene exploraciones en una zona enmontada tras recibir reportes sobre posibles puntos de inhumación clandestina.

La Fiscalía General del Estado informó previamente sobre la localización de cadáveres en avanzado estado de descomposición en dicho sitio, mientras que en días anteriores ya se había confirmado el hallazgo de al menos un cuerpo en estado de esqueletización.

Fue durante la mañana de este domingo 24 de mayo cuando el colectivo Sabuesos Guerreras compartió en redes sociales los detalles de la vestimenta y pertenencias encontradas junto a las víctimas, buscando que familiares de personas desaparecidas puedan reconocerlas.