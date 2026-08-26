Difunden video del fatal accidente donde murió Wendy en Los Mochis; conductor sigue prófugo

AHOME. _ A través de redes sociales salió a la luz un video que muestra los momentos previos y el instante del accidente automovilístico ocurrido durante la madrugada del pasado domingo 23 de agosto en la colonia Jaramillo, en Los Mochis, donde una mujer de 35 años, identificada como Wendy, perdió la vida.

En la grabación, captada por cámaras de videovigilancia de la zona, se observa que el vehículo blanco de transporte por aplicación en el que viajaba la víctima circulaba sobre el bordo del dren Juárez. Al llegar al cruce con la avenida Independencia, la unidad realiza el alto correspondiente y, al intentar reanudar la marcha para atravesar la vialidad, es embestida violentamente en uno de sus costados por una camioneta negra.

Las imágenes muestran que el segundo vehículo circulaba a aparente exceso de velocidad al momento del impacto.