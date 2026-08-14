Dionicio, de 56 años, es identificado como el hombre asesinado en Loma de Tamazula, Culiacán

CULIACÁN._ Como Dionicio “A”, de 56 años, fue identificado el hombre localizado asesinado la mañana de este viernes 14 de agosto entre la maleza, en el sector Loma de Tamazula, en Culiacán.

El hombre, quien tenía su domicilio en el fraccionamiento Nueva Galaxia, fue reconocido por sus familiares, quienes acudieron a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) para realizar la identificación del cuerpo.

El hallazgo se registró en el cruce de las calles Tamazula y Antonio Castro Leal, frente a una congeladora, donde fue localizado el cuerpo entre la maleza.

Tras el reporte, al sitio acudieron elementos de la Guardia Nacional, quienes resguardaron el área, mientras personal de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa realizó las diligencias correspondientes y abrió la investigación del homicidio.

El cuerpo fue trasladado al Semefo para continuar con los procedimientos legales.