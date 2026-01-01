Disminuyen los reportes por disparos al aire en Culiacán durante Año Nuevo 2026

Las celebraciones por el inicio de 2026 registraron una disminución en las alertas por disparos en distintos sectores de Culiacán.

De acuerdo con reportes ciudadanos, durante los primeros minutos de este 1 de enero se registraron detonaciones de arma de fuego en colonias como Rubén Jaramillo, Loma de Rodriguera e Ignacio Allende, en la zona norte de la capital.

También se reportaron disparos aislados en el sector oriente, entre las colonias El Barrio y Las Quintas.

La incidencia de estos avisos fue menor en comparación con los reportes del festejo de Año Nuevo anterior, según registros periodísticos.

En el recibimiento de 2025, las alertas se extendieron por diversas colonias de la capital, desde Barrancos, Buenos Aires y Antonio Toledo Corro en el sur, hasta La Conquista, Loma de Rodriguera y La Campiña, en las zonas norte y oriente de Culiacán.