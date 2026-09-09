$!Disparan a hombre en persecución y dañan dos vehículos en Lomas del Boulevard, en Culiacán

CULIACÁN. _ Una agresión a balazos contra un hombre provocó daños en dos vehículos estacionados durante una persecución registrada la tarde de este miércoles en la colonia Lomas del Boulevard, en Culiacán.

De acuerdo con la información recabada, sujetos armados persiguieron a un hombre y le dispararon en repetidas ocasiones con armas cortas, sin lograr alcanzarlo. La víctima consiguió ponerse a salvo.