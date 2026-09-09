$!Disparan a hombre en persecución y dañan dos vehículos en Lomas del Boulevard, en Culiacán

CULIACÁN. _ Una agresión a balazos contra un hombre provocó daños en dos vehículos estacionados durante una persecución registrada la tarde de este miércoles en la colonia Lomas del Boulevard, en Culiacán.
De acuerdo con la información recabada, sujetos armados persiguieron a un hombre y le dispararon en repetidas ocasiones con armas cortas, sin lograr alcanzarlo. La víctima consiguió ponerse a salvo.
Entre los vehículos afectados se encuentra una camioneta Volkswagen Robust de color blanco, rotulada con la imagen comercial de una empresa dedicada a la venta de herrajes y chapas.
Tras el reporte de los disparos, elementos de seguridad acudieron al lugar y confirmaron que los automóviles estacionados presentaban perforaciones provocadas por los proyectiles.
En la zona donde ocurrió el ataque, peritos localizaron y recolectaron diversos casquillos percutidos para arma corta, presuntamente calibre 9 milímetros.