$!Disparan con arma larga contra fachada de una casa en la colonia Díaz Ordaz, en Culiacán

La tarde de este martes 27 de octubre fue atacado a balazos un domicilio ubicado en la colonia Díaz Ordaz, en la zona surponiente de Culiacán.
Luego del atentado, elementos de seguridad pública que atendieron el reporte confirmaron que no hubo personas afectadas, ni daños a otros objetos, como vehículos estacionados.
Los hechos se suscitaron sobre la calle Constituyente José Natividad Macías, entre la calle Constituyente Matías Rodríguez y la calle Constituyente Ciro Ceballos.
Tras un reporte de vecinos a los números de emergencia sobre ráfagas de disparos de arma de fuego, corporaciones confirmaron la agresión contra la vivienda que aparentemente estaba deshabitada.
El hecho provocó la movilización de fuerzas de seguridad estatales y federales aproximadamente a las 17:00 horas de este martes.
Luego de proceder con el acordonamiento y aseguramiento de la escena, el sitio quedó bajo disposición de peritos de Fiscalía General del Estado que se encargaron de recolectar evidencias para comenzar la indagatoria correspondiente.