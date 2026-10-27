$!Disparan con arma larga contra fachada de una casa en la colonia Díaz Ordaz, en Culiacán

La tarde de este martes 27 de octubre fue atacado a balazos un domicilio ubicado en la colonia Díaz Ordaz, en la zona surponiente de Culiacán.

Luego del atentado, elementos de seguridad pública que atendieron el reporte confirmaron que no hubo personas afectadas, ni daños a otros objetos, como vehículos estacionados.

Los hechos se suscitaron sobre la calle Constituyente José Natividad Macías, entre la calle Constituyente Matías Rodríguez y la calle Constituyente Ciro Ceballos.