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Violencia

Disparan con arma larga contra una barbería en la colonia Urías de Mazatlán

Hombres armados descendieron de un vehículo y dispararon contra la fachada de una barbería, causando daños en los cristales
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
28/09/2026 21:35
28/09/2026 21:35

MAZATLÁN._ Hombres armados disparan en 17 ocasiones contra una barbería; una pareja de jóvenes resultaron con excoriaciones por fragmentos de cristal.

El ataque armado se registró a las 19:30 horas, en una barbería ubicada sobre la calle escolar casi esquina con la calle Primera Escolar en la colonia Urías.

Según versiones, hombres armados descendieron de un vehículo y dispararon contra la fachada de una barbería, causando daños en los cristales.

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Dos empleados del lugar resultaron con excoriaciones leves a causa de fragmentos de vidrio causados por los impactos en los cristales de la puerta y ventana del negocio.

Paramédicos que llegaron al lugar los valoraron, pero ambos jóvenes, hombre y mujer de aproximadamente 20 años de edad, prefirieron trasladarse por sus propios medios a un hospital.

La zona fue acordonada por policías municipales, elementos del Ejército y agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

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