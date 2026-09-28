$!Disparan con arma larga contra una barbería en la colonia Urías de Mazatlán

MAZATLÁN._ Hombres armados disparan en 17 ocasiones contra una barbería; una pareja de jóvenes resultaron con excoriaciones por fragmentos de cristal.
El ataque armado se registró a las 19:30 horas, en una barbería ubicada sobre la calle escolar casi esquina con la calle Primera Escolar en la colonia Urías.
Según versiones, hombres armados descendieron de un vehículo y dispararon contra la fachada de una barbería, causando daños en los cristales.
Dos empleados del lugar resultaron con excoriaciones leves a causa de fragmentos de vidrio causados por los impactos en los cristales de la puerta y ventana del negocio.
Paramédicos que llegaron al lugar los valoraron, pero ambos jóvenes, hombre y mujer de aproximadamente 20 años de edad, prefirieron trasladarse por sus propios medios a un hospital.
La zona fue acordonada por policías municipales, elementos del Ejército y agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.