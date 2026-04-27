$!Disparan con armas largas casa en el fraccionamiento Villas del Rey en Mazatlán; no reportan lesionados

El ataque armado se reportó a las 17:00 horas de este lunes, en una casa ubicada en la esquina de la avenida Camino de los Reyes y la calle Notredame del fraccionamiento Villas del Rey.

MAZATLÁN._ Con aproximadamente 200 disparos fue atacada una vivienda de dos pisos en el fraccionamiento Villas del Rey.

Según versiones en el lugar, hombres armados que descendieron de un vehículo dispararon con armas largas por varios minutos contra la viendo de dos pisos y luego se dieron a la fuga.

La zona fue acordonada por elementos de la Policía Estatal, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Ejército y Marina, destacando la presencia de un camión blindado conocidos como Rinos.

Peritos de la Fiscalía General del Estado se encargaron de procesar la escena para iniciar con la carpeta de Investigación sobre el hecho.