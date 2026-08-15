$!Disparan con armas largas contra dos motociclistas; uno murió en el lugar y el otro en un hospital, en Mazatlán

MAZATLÁN._ Dos jóvenes que circulaban a bordo de una motocicleta fueron acribillados con ráfagas de armas largas, en el semáforo a la altura del Fovissste Playa Azul, uno quedó sin vida en el lugar y el segundo murió cuando era atendido en el Hospital General.
El ataque se registró a las 21:05 horas, en el crucero de la carretera Internacional y la avenida Mazatlán del Fovissste Playa Azul.
Al parecer, los dos jóvenes circulaban en una motocicleta de color negro y al detenerse por el semáforo en rojo, fueron agredidos desde un automóvil con ráfagas de armas largas.
Ambos motociclistas quedaron tendidos sobre el pavimento junto a la motocicleta; Paramédicos de Bomberos Veteranos que tienen su base a unos metros del ataque, tuvieron que esperar la llegada de policías municipales, para valorar a los agredidos.
Uno de los motociclistas lesionados murió en el lugar mientras que el otro fue estabilizado por los paramédicos antes de trasladarlo al Hospital General; por protocolo policías municipales escoltaron la ambulancia hasta el hospital.
El herido fue ingresado al área de choque del nosocomio donde el personal médico luchó por mantenerlo con vida, pero luego de una hora de maniobras, el motociclista fue declarado sin vida.
La zona fue acordonada y resguardada hasta la llegada del personal pericial de la Fiscalía General del Estado.