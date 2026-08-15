$!Disparan con armas largas contra dos motociclistas; uno murió en el lugar y el otro en un hospital, en Mazatlán

MAZATLÁN._ Dos jóvenes que circulaban a bordo de una motocicleta fueron acribillados con ráfagas de armas largas, en el semáforo a la altura del Fovissste Playa Azul, uno quedó sin vida en el lugar y el segundo murió cuando era atendido en el Hospital General.

El ataque se registró a las 21:05 horas, en el crucero de la carretera Internacional y la avenida Mazatlán del Fovissste Playa Azul.

Al parecer, los dos jóvenes circulaban en una motocicleta de color negro y al detenerse por el semáforo en rojo, fueron agredidos desde un automóvil con ráfagas de armas largas.