$!Disparan con armas largas contra vivienda en Pradera Dorada I, de Mazatlán

El ataque armado se reportó a las autoridades a las 18:45 horas, indicando la Calle Ricardo González Camarena, casi esquina con la Avenida La Pradera.

MAZATLÁN._ Hombres armados con armas largas dispararon una serie de ráfagas este martes contra una vivienda del Fraccionamiento Pradera Dorada I.

Versiones en el lugar indicaron que hombres armados con armas largas descendieron de un automóvil y dispararon contra la fachada de la vivienda, para después huir con rumbo desconocido.

Policías municipales y elementos del Ejército se encargaron de acordonar la zona del ataque hasta la llegada del personal pericial de la Fiscalía General del Estado.

Tras el ataque no se reportaron personas heridas, ya que al parecer el inmueble se encontraba vacío al momento de la agresión.